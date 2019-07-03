بدأت "بي إم دبليو" باختبار سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي جاذبية وأناقة في العالم.

وبالنظر للفيديوهات والصور التي سرّبت لهذه السيارة، يمكن أن نلاحظ أنها أتت بهيكل انسيابي كبير وأنيق، يميزه الشبك الأمامي الذي يعكس روح "بي إم دبليو"، إضافة إلى المصابيح الجذابة التي تعمل بتقنيات LED.كما تتميز هذه السيارة بعجلات رياضية كبيرة، وواجهة خلفية تحوي مصابيح متطورة، وزوجين من العوادم التي تحسن من تدفق الغازات بشكل يزيد من عزمها أثناء الحركة.كما من المفترض أن تطرح بعدة أنواع من المحركات، محركات بـ 6 أسطوانات وعزم 250 و400 حصان، ومحركات توربينية بـ 8 أسطوانات، وعزم 575 و600 حصان، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.وستزود X6 الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بمعدل ارتفاعها عن سطح الأرض وزيادة هذا الارتفاع عند الحركة على الطرق الوعرة، إضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة لتحديد المواقع، ونظام لتنقية هواء المقصورة.