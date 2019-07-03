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راموس يتعرض لموقف محرج لدى وصوله إلى مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت العديد من المواقع الإخبارية المصرية، أن الإسباني، سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تعرض لموقف محرج لدى وصوله إلى مطار الغردقة لقضاء إجازة، بسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



وحسب المواقع، ردد عدد من المصريين، الذين كانوا حاضرين في مطار الغردقة بالصدفة لحظة وصول راموس، هتاف "مو صلاح" الذي يشتهر جمهور ليفربول بترديده تشجيعا للفرعون المصري.


استقبل عدد من الركاب الذين كانوا فى مطار الغردقة الدولى، وشاهدوا وصول قائد فريق قائد ريـال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، بهتافات 'مو صلاح'.

ووصل راموس إلى مطار الغردقة الدولي اليوم، في رحلة عائلية لمدة 5 أيام برفقة زوجته وأبنائه في ضيافة أحد رجال الأعمال المصريين.


وشهد مطار الغردقة إجراءات أمنية مشددة وحراسة خاصة حول راموس، خشية تعرض قائد ريال مدريد لأي مضايقات من عشاق محمد صلاح، وذلك على خلفية التدخل العنيف الذي قام به راموس ضد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وتسبب في إصابة الأخير بالكتف وغيابه عن اللعب نحو 3 أسابيع، ما حرمه من المشاركة أساسيا مع المنتخب المصري في افتتاح مباريات كأس العالم التي استضافتها روسيا الصيف الماضي.


من جهة ثانية، شهد المنتجع السياحي المصري الذي سيقيم فيه راموس بالغردقة، تعليق العديد من الصور الضخمة لقائد ريال مدريد وعائلته ترحيبا بهم.




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