اصابة, شاب, باطلاق, نار, قرب, البيج, فاشن, في, الناصرة,

اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهول على مفرق البيج فاشن في الناصرة .

وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.