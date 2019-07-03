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اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهول على مفرق البيج فاشن في الناصرة .


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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