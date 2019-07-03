تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 15:03:21 نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل |  2019-07-03 14:42:01 اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة |  2019-07-03 13:40:37 5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة |  2019-07-03 14:15:44 ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي |  2019-07-03 13:04:08 السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل |  2019-07-03 11:54:27 مصرع جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هداج واصابة اخر بحادث طرق مروع |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |  2019-07-03 10:30:23 كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة |  2019-07-03 10:52:26 شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن |  2019-07-03 10:29:40 لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة |  2019-07-03 10:22:22 الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" |  2019-07-03 10:10:14 عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين |  2019-07-03 09:17:17 اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! |  2019-07-03 09:14:57 زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مغربية تتوج بلقب ملكة جمال العرب لعام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حازت المغربية ” فريال الزياري ” وصيفة ملكة جمال المغرب على لقب ” ملكة جمال العرب ” لعام 2019 والتي أقيمت مساء الأمس في لبنان متفوقة على عدد كبير من المشاركات من أنحاء الوطن العربي .



وصرحت ” الزياري ” حول مشاركتها في المسابقة بإنها وصيفة لملكة جمال المغرب وهو ما دفعها إلى إرسال إيميل إلى الجهة المسئولة عن المسابقة في لبنان للمشاركة بها .

 وعن أجواء المنافسة تحدثت فريال عن وجود عدد كبير من المشاركات من كافة أنحاء الوطن العربي مثل سوريا والعراق ولبنان والجزائر وتونس والأردن .. وأن أجواء المنافسة كانت صعبة وشديدة ولكن زينتها روح المنافسة الشريفة اثناء فترة التحضير والتدريب .


وأعربت ” فريال الزياري ” عن فرحتها البالغة بحصولها على اللقب قائلة : ” عشت هذه اللحظات عندما توجت كوصيفة أولى لملكة جمال المغرب لكن هذه المرة الفرصة كانت أكبر والشعور كان مختلفا تماما فالآن أنا الملكة والشعور تغير بشكل لا يوصف ” .


وتحدثت ملكة جمال العرب عن مشاريعها المقبلة وأن المرحلة القادمة ستشهد العديد من التحضيرات لمشاريع وبرامج لن تفصح عنها في الفترة الحالية .


وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل أعربت عن استعدادها لقبول أي عرض يقدم لها إضافة أو فائدة أما إذا كانت عروضا ليست ذات فائدة فلن تقبلها .


وأكدت فريال على أهمية اقتران جمال الشكل بجمال الروح حيث قالت : ” الجمال مفيد كثيرا لكنه لا يقدم أي شيء لصاحبه ما لم يقترن بجمال الروح .. فجمال الروح هو الذي يعطي الإنسان الشعبية ويكسبه انطباعا رائعا ومحبة الناس ” .




كلمات متعلقة

مغربية, تتوج, بلقب, ملكة, جمال, العرب, لعام, 2019,

تابعونــا

6 أغذية تقاوم أشعة الشمس لحماية بشرتك 6 أغذية تقاوم أشعة الشمس لحماية بشرتك 2019-07-03 | 12:00:07

6 أغذية تلعب دورا حاسما في حماية البشرة من أضرار شمس الصيف، وتحافظ على هذه الأنسجة...

اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! 2019-07-03 | 09:17:17

تمكّن علماء من تحديد "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا...

نصائح للحامل عند السفر في الصيف نصائح للحامل عند السفر في الصيف 2019-07-02 | 11:29:33

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر...

كيف تؤثر أماكن عيش الحوامل على معدل ذكاء أطفالهن؟ كيف تؤثر أماكن عيش الحوامل على معدل ذكاء أطفالهن؟ 2019-07-02 | 09:27:47

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعشن في مناطق ملوثة قد يصبحون...

أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! 2019-07-01 | 15:17:35

في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس...

احمي نفسك من شمس الصيف احمي نفسك من شمس الصيف 2019-07-01 | 14:48:19

ماركة التجميل الفرنسية "پايو" تقدم مجموعة مستحضرات جديدة لحماية كاملة من الشمس...

التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ 2019-07-01 | 10:47:17

في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التبغ محور لتطور كبير مع مبادرة شركات التبغ...

استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي! استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي! 2019-07-01 | 09:47:59

كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر...

رهف القنون تسخر من الحديث عن حقوق المرأة السعودية رهف القنون تسخر من الحديث عن حقوق المرأة السعودية 2019-07-01 | 09:46:41

سخرت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، من الأشخاص الذين يقولون إن...

ما علاقة الهواء الملوث بالجهاز التناسلي للإناث؟ ما علاقة الهواء الملوث بالجهاز التناسلي للإناث؟ 2019-06-27 | 08:38:52

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء مرتبط بانخفاض نشاط المبيض لدى المرأة، ما يشير إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ جسر الزرقاء اطلاق نار اصابة بالغة مستشفى الشرطة الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيتوئثيق اطلاق نار مقهى اراجيل البلدة القديمة عكا شاهدوا فيديو مجهول اصابة شابين فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار انهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة الثانوية الشاملة مدرسة بسمة طبعون قرية مشاركة واسعة اهالي طلاب الفوج حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولوناطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط صالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com