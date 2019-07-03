مغربية, تتوج, بلقب, ملكة, جمال, العرب, لعام, 2019,

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6 أغذية تلعب دورا حاسما في حماية البشرة من أضرار شمس الصيف، وتحافظ على هذه الأنسجة...
تمكّن علماء من تحديد "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا...
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر...
أشارت دراسة جديدة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعشن في مناطق ملوثة قد يصبحون...
في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس...
ماركة التجميل الفرنسية "پايو" تقدم مجموعة مستحضرات جديدة لحماية كاملة من الشمس...
في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التبغ محور لتطور كبير مع مبادرة شركات التبغ...
كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر...
سخرت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، من الأشخاص الذين يقولون إن...
كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء مرتبط بانخفاض نشاط المبيض لدى المرأة، ما يشير إلى...