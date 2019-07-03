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5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة



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اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم الاربعاء .


وتم نقل المصابات الى المستشفى لاستكمال علاجهن هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


الصورة توضيحية 
5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة




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