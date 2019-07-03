5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة

وتم نقل المصابات الى المستشفى لاستكمال علاجهن هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم الاربعاء .

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة 2019-07-03 | 14:42:01 اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...

ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي 2019-07-03 | 14:15:44 باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...

السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل 2019-07-03 | 13:04:08 حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في...

مصرع جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هداج واصابة اخر بحادث طرق مروع 2019-07-03 | 11:54:27 لقي الشابان جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هدّاج اليوم الأربعاء...

توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم 2019-07-03 | 12:00:08 غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...

كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة 2019-07-03 | 10:30:23 قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق...

شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن 2019-07-03 | 10:52:26 ستقوم الطاهية الفلسطينية التي تحمل الجنسية البريطانية جودي كالا بتوقيع كتاب...

زيارة عضو الكنيست كاتس في المركز الطبي باده - بوريا 2019-07-03 | 10:50:01 وصل عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) يوم الخميس، 20.6.19 ، في زيارة وجولة في مركز...

عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين 2019-07-03 | 10:10:14 شهدت انحاء مختلفة من البلاد مساء امس احتجاجات عارمة على مقتل الشاب من أصول...