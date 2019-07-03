5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة

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اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...
باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...
حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في...
لقي الشابان جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هدّاج اليوم الأربعاء...
غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...
قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق...
ستقوم الطاهية الفلسطينية التي تحمل الجنسية البريطانية جودي كالا بتوقيع كتاب...
وصل عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) يوم الخميس، 20.6.19 ، في زيارة وجولة في مركز...
شهدت انحاء مختلفة من البلاد مساء امس احتجاجات عارمة على مقتل الشاب من أصول...
عقد اليوم الاثنين في مكاتب الادارة في مياهكم، جلسة مهنية بين مدير عام مياهكم،...