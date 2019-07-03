تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 15:03:21 نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل |  2019-07-03 14:42:01 اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة |  2019-07-03 13:40:37 5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة |  2019-07-03 14:15:44 ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي |  2019-07-03 13:04:08 السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل |  2019-07-03 11:54:27 مصرع جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هداج واصابة اخر بحادث طرق مروع |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |  2019-07-03 10:30:23 كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة |  2019-07-03 10:52:26 شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن |  2019-07-03 10:29:40 لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة |  2019-07-03 10:22:22 الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" |  2019-07-03 10:10:14 عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين |  2019-07-03 09:17:17 اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! |  2019-07-03 09:14:57 زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جماهير الأرجنتين تضع ميسي وسكالوني على رأس المتهمين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جاء الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومدرب المنتخب، ليونيل سكالوني، ونجمه ليونيل ميسي، ضمن الأسباب الرئيسية لهزيمة الألبيسيليستي أمام البرازيل (0-2)، لحساب نصف نهائي كوبا أمريكا، في وجهة نظر المشجعين الذين تابعوا المباراة في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.



ومن بين هؤلاء لياندرو الذي اعتبر أن "المشكلة ليست في المدرب، بل في مشروع منتخب الأرجنتين".


وأوضح "هناك مشكلة في المشروع، لا نعلم ما الذي نسعى لتحقيقه، سكالوني ليس لديه الحكمة والنضوج.. لكن هذا ليس خطأ سكالوني، بل خطأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الذي أوكل إليه قيادة المنتخب".


لكن نفس المشجع دافع عن نجم الألبيسيليستي، ليونيل ميسي، وأعفاه من مسؤولية الهزيمة.


وقال إن "ميسي لاعب كرة قدم، هو لاعب آخر بالفريق.. ميسي يلعب كمهاجم، لكن الأرجنتين صار لها عشر سنوات عاجزة عن التتويج بأي بطولة".


وأردف "في اليوم الذي تحظى فيه الأرجنتين بمشروع جيد للمنتخب، سيتغير الوضع.. لقد لعب جيدا لكن ميسي وحده لا يكفي، كرة القدم رياضة لـ11 لاعبا".


"ميسي مخيب للآمال"


ومن جانبه، حمل سانتياجو ألياتوري، مشجع آخر تابع المباراة، المسؤولية للاتحاد بسبب افتقاره لمشروع واضح، مؤكدا أن سكالوني لا ينبغي أن يستمر مع المنتخب، لأنه "كان يرتجل بشكل واضح".



وأضاف "كنت أنتظر أداء أفضل من ميسي، لم يلعب بشكل جيد جدا منذ بداية البطولة واليوم كذلك.. باستثناء بعض الوقت في الشوط الأول، لم يقدم مباراة جيدة حقا".



وكان المشجع الأكثر قسوة مع مهاجم برشلونة، هو مانويل كوسو (19 عاما) بتصريحه "يقولون إن ميسي أفضل لاعب في العالم، رغم أنني لا أرى ذلك... إنه غير قادر على اللعب في فريق، هذا أمر مخيب للآمال".


وفي نفس الوقت، وصف أداء المدرب سكالوني بـ"الكارثي"، معتبرا أنه "ليس لديه إستراتيجية واضحة".


واختتم "إنه دون المستوى، الجماهير تنتظر الكثير منه ومن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومن ميسي".


وينتظر الأرجنتينيون بشغف العودة للألقاب، في نسخة كوبا أمريكا 2019 التي ستقام على أرضهم وفي كولومبيا.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

جماهير, الأرجنتين, تضع, ميسي, وسكالوني, على, رأس, المتهمين,

تابعونــا

ألفيس يدخل قائمة الخمسة الكبار في تاريخ البرازيل بكوبا أمريكا ألفيس يدخل قائمة الخمسة الكبار في تاريخ البرازيل بكوبا أمريكا 2019-07-03 | 12:00:29

حقق داني ألفيس، الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، رقمًا مميزًا خلال فوز راقصي...

ميسي يندد بـ"هراء" حكم مباراة البرازيل.. ويطالب بفعل شيء ميسي يندد بـ"هراء" حكم مباراة البرازيل.. ويطالب بفعل شيء 2019-07-03 | 10:25:20

بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين أمام البرازيل وفشله في الوصول إلى...

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية وجدول المواجهات المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية وجدول المواجهات 2019-07-03 | 09:15:55

حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم...

البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا 2019-07-03 | 05:42:27

بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بفوزها على...

برشلونة يتطلع لحسم صفقة جريزمان قبل منتصف يوليو برشلونة يتطلع لحسم صفقة جريزمان قبل منتصف يوليو 2019-07-02 | 21:33:31

يأمل نادي برشلونة في حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد،...

زيدان ينتصر على إدارة ريال مدريد في معركة بوجبا زيدان ينتصر على إدارة ريال مدريد في معركة بوجبا 2019-07-02 | 17:40:13

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني...

والد نيمار يكسر صمته ويتحدث عن أنباء توقيع ابنه لبرشلونة والد نيمار يكسر صمته ويتحدث عن أنباء توقيع ابنه لبرشلونة 2019-07-02 | 16:00:21

نفى والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء...

صلاح ينتقل إلى حمام السباحة بعد مباراة مصر الأخيرة صلاح ينتقل إلى حمام السباحة بعد مباراة مصر الأخيرة 2019-07-02 | 14:50:41

نشر، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، بعد أن...

العالم يترقب السوبر كلاسيكو.. ومدرب البرازيل يستذكر "السبعة" العالم يترقب السوبر كلاسيكو.. ومدرب البرازيل يستذكر "السبعة" 2019-07-02 | 12:55:38

يستعد منتخبا الأرجنتين والبرازيل، لخوض مباراة "نارية"، فجر الأربعاء، في إطار...

فريق "الشياطين الحمر" يحصن نجمه بعقد جديد فريق "الشياطين الحمر" يحصن نجمه بعقد جديد 2019-07-02 | 11:30:36

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تحصين نجمه ماركوس راشفورد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة القدس حافلة اطلاق نار طعن جبل المكبر عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com