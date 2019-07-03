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قتيلان عربيان بحادث طرق مروع قرب شقيب السلام
2019-07-03 13:19:50
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قتيلان عربيان بحادث طرق مروع قرب شقيب السلام
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