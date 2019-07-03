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ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي وسعيد مصطفى اغبارية وذلك مساء امس الثلاثاء في لقاء اخوي.


وقد اجتمع الحضور في بيت د.سمير بحضور لفيف من أعضاء البلديّة وشخصيات جماهيرية .


وعقد اللقاء الودّي لتصفية القلوب بعد الاعتداء الذي حصل أمام الكاميرات على رئيس البلديّة.


ولاقت الصلحة، استحسان الكثيرين الذين أكدّوا على أهميّة تغليب الحوار والعمل لمصلحة ام الفحم.




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