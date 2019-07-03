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السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في الشمال بالسجن المؤبد بعد ان ادين بتهمة قتل والدته رميا بالرصاص ( اطلق عليها 6 رصاصات ) من مسافة قريبة , عندما كانت تبلغ من العمر 46 عاما .


كما والزمت المحكمة الشاب بدفع تعويض 250 الف شيكل لشقيقه لما تسبب له من اضرار بعد ان قتل والدته .


يشار الى ان الحادثة وقعت في العام 2016 , وكانت الضحيية ام ل 5 اولاد , حيث نسبت حينها المحكمة للمتهم تهمة القتل , على خلفية ما يسمى بشرف العائلة .

 
السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل




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