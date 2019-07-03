السجن, المؤبد, لشاب, من, احدى, قرى, الشمال, قتل, امه, رميا, بالرصاص, وتعويضه, شقيقة, ب, 250, الف, شيكل,

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اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...
اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم...
باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...
لقي الشابان جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هدّاج اليوم الأربعاء...
غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...
قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق...
ستقوم الطاهية الفلسطينية التي تحمل الجنسية البريطانية جودي كالا بتوقيع كتاب...
وصل عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) يوم الخميس، 20.6.19 ، في زيارة وجولة في مركز...
شهدت انحاء مختلفة من البلاد مساء امس احتجاجات عارمة على مقتل الشاب من أصول...
عقد اليوم الاثنين في مكاتب الادارة في مياهكم، جلسة مهنية بين مدير عام مياهكم،...