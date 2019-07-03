السجن, المؤبد, لشاب, من, احدى, قرى, الشمال, قتل, امه, رميا, بالرصاص, وتعويضه, شقيقة, ب, 250, الف, شيكل,

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في الشمال بالسجن المؤبد بعد ان ادين بتهمة قتل والدته رميا بالرصاص ( اطلق عليها 6 رصاصات ) من مسافة قريبة , عندما كانت تبلغ من العمر 46 عاما .كما والزمت المحكمة الشاب بدفع تعويض 250 الف شيكل لشقيقه لما تسبب له من اضرار بعد ان قتل والدته .يشار الى ان الحادثة وقعت في العام 2016 , وكانت الضحيية ام ل 5 اولاد , حيث نسبت حينها المحكمة للمتهم تهمة القتل , على خلفية ما يسمى بشرف العائلة .