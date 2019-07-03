تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 11:54:27 قتيلان ومصاب بحادث طرق مروع قرب شقيب السلام |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |  2019-07-03 10:30:23 كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة |  2019-07-03 10:52:26 شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن |  2019-07-03 10:29:40 لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة |  2019-07-03 10:22:22 الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" |  2019-07-03 10:10:14 عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين |  2019-07-03 09:17:17 اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! |  2019-07-03 09:14:57 زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط |  2019-07-03 09:13:41 فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين |  2019-07-03 08:30:11 اصابة خطيرة واخرى طفيفة بحادث طرق مروع قرب عسفيا |  2019-07-03 05:42:27 البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا |  2019-07-03 05:24:59 نتنياهو يشكر الحكومة البحرينية ويهاجم القيادة الفلسطينية |  2019-07-03 05:03:21 أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قتيلان ومصاب بحادث طرق مروع قرب شقيب السلام



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شابان 20 عاما مصرعهما واصيب اخر باصابات متفاوته جراء تعرضهم لحادث طرق مروع بين سيارة وشاحنة على شارع 40 قرب شقيب السلام في الجنوب .


وافيد ان الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان اقرت وفاة شابين كانا عالقين في السيارة فيما تم نقل مصاب ثالث للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

قتيلان, ومصاب, بحادث, طرق, مروع, قرب, شقيب, السلام,

تابعونــا

توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم 2019-07-03 | 12:00:08

غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...

كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة 2019-07-03 | 10:30:23

قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق...

شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن 2019-07-03 | 10:52:26

ستقوم الطاهية الفلسطينية التي تحمل الجنسية البريطانية جودي كالا بتوقيع كتاب...

زيارة عضو الكنيست كاتس في المركز الطبي باده - بوريا زيارة عضو الكنيست كاتس في المركز الطبي باده - بوريا 2019-07-03 | 10:50:01

وصل عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) يوم الخميس، 20.6.19 ، في زيارة وجولة في مركز...

عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين 2019-07-03 | 10:10:14

شهدت انحاء مختلفة من البلاد مساء امس احتجاجات عارمة على مقتل الشاب من أصول...

تعاون مشترك بين سلطة تصريف مياه الامطار ومياهكم تعاون مشترك بين سلطة تصريف مياه الامطار ومياهكم 2019-07-03 | 09:31:24

عقد اليوم الاثنين في مكاتب الادارة في مياهكم، جلسة مهنية بين مدير عام مياهكم،...

اصابة خطيرة واخرى طفيفة بحادث طرق مروع قرب عسفيا اصابة خطيرة واخرى طفيفة بحادث طرق مروع قرب عسفيا 2019-07-03 | 08:30:11

اصيب شاب 20 عاما بجراح خطيرة واخر بجراح طفيفة جراء تعرضهما لحادث طرق مروع بين...

نتنياهو يشكر الحكومة البحرينية ويهاجم القيادة الفلسطينية نتنياهو يشكر الحكومة البحرينية ويهاجم القيادة الفلسطينية 2019-07-03 | 05:24:59

وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الشكر للحكومة البحرينية على استضافتها للورشة...

أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة 2019-07-03 | 05:03:21

اليوم الأربعاء: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً...

انتخاب عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل انتخاب عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل 2019-07-02 | 22:38:36

نتخب النائب عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل. وقد فاز بيرتس في الانتخابات التمهيدية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام لينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcبث مباشر : روما و ريال مدريدمصرع شاب مقتل حادث طرق مروع شارع 31 عراد الجنوب النقب شرطة اسعاف سيارة شاحنة انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلادالطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com