قتيلان, ومصاب, بحادث, طرق, مروع, قرب, شقيب, السلام,

لقي شابان 20 عاما مصرعهما واصيب اخر باصابات متفاوته جراء تعرضهم لحادث طرق مروع بين سيارة وشاحنة على شارع 40 قرب شقيب السلام في الجنوب .

وافيد ان الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان اقرت وفاة شابين كانا عالقين في السيارة فيما تم نقل مصاب ثالث للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.