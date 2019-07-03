أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.

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روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه إسرائيل تستعد لتدخل عسكري في أي تصعيد محتمل بين إيران والولايات المتحدة بالخليجوأكد روحاني أن إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري.كذلك أعلن الرئيس الإيراني أنه انطلاقا من التاريخ المذكور ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.بدوره قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تمكنت من كسر الهيمنة الأمريكية المصطنعة في العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة باتت تخشى نشوب حرب مع إيران.وأضاف سلامي أن "العدو لم يعد قادرا على تنفيذ الخيار العسكري ضد إيران، مع رفضها للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران أغلقت الطريق أمام الخيار العسكري على واشنطن.وأشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية توقفت على بعد 200 ميل من مضيق هرمز لأنها تخشى من الأسلحة السرية التي تمتلكها طهران.