روحاني:, سنبدأ, تخصيب, اليورانيوم, بالقدر, الذي, نحتاجه,

كلمات متعلقةروحاني:, سنبدأ, تخصيب, اليورانيوم, بالقدر, الذي, نحتاجه,
حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن...
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، البحر الأبيض المتوسط، فجر...
قالت وسائل إعلام أمريكية إن المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام،...
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الاسرائيلية الرامية لتغيير هوية...
ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي...
رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...
توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر...
أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...