شكران, مرتجى:, إليسا, الهمتني, وشجعتني, لأكتب, كفى, للتنمر,

بعد ان وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى المعجبات هذا المنشور مؤكّدة انها وافقت كلام الفنانة ​إليسا​ حول موضوع التنمر والوقوف بوجهه، ردت مرتجى قائلة: “طبعا هي من الهمتني وشجعتني لأكتب كفى تنمر”.