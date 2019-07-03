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شكران مرتجى: إليسا الهمتني وشجعتني لأكتب كفى للتنمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد ان وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى المعجبات هذا المنشور مؤكّدة انها وافقت كلام الفنانة ​إليسا​ حول موضوع التنمر والوقوف بوجهه، ردت مرتجى قائلة: “طبعا هي من الهمتني وشجعتني لأكتب كفى تنمر”.





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