ألفيس, يدخل, قائمة, الخمسة, الكبار, في, تاريخ, البرازيل, بكوبا, أمريكا,

حقق داني ألفيس، الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، رقمًا مميزًا خلال فوز راقصي السامبا على الأرجنتين بهدفين دون رد، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ألفيس بات خامس أكثر لاعب مشاركة في المباريات مع البرازيل ببطولة كوبا أمريكا.وأشارت إلى أن ألفيس خاض مباراته الـ 18 بالبطولة القارية ضد الأرجنتين، ولا يتفوق عليه سوى الرباعي زيزينيو (33 مباراة)، تافاريل (25 مباراة)، جيلما سانتوس (22 مباراة)، وروبرتو كارلوس (21 مباراة).يذكر أن أهداف البرازيل في مباراة اليوم جاءت عن طريق جابرييل جيسوس في الدقيقة الـ19، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة الـ71.تصوير - afp