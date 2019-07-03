ألفيس, يدخل, قائمة, الخمسة, الكبار, في, تاريخ, البرازيل, بكوبا, أمريكا,

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بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين أمام البرازيل وفشله في الوصول إلى...
حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم...
بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بفوزها على...
يأمل نادي برشلونة في حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد،...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني...
نفى والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء...
نشر، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، بعد أن...
يستعد منتخبا الأرجنتين والبرازيل، لخوض مباراة "نارية"، فجر الأربعاء، في إطار...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تحصين نجمه ماركوس راشفورد...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل،...