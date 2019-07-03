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متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه يَصلون الى أعالي جبال الألب



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ضِمن برامج المركز الثقافي للمتقاعدين في المركز الجماهيري دبوريه, قام اعضاؤه برحلة رائعة الى المانيا سويسرا وفرنسا, حيث تمتعوا بزيارة مُدنها ومعالمها السياحية والاثرية والطبيعة الخلابة من انهار وبحيرات وشلالات تريبيرغ وجبال الالب والغابة السوداء.



كما زاروا مدينة شتوتغارت ومتحف سيارات مرسيدس ومدينة ميونخ ومدينة لوتسرن وزيوريخ في سويسرا وجبل تِتلسِ والجسر المعلق ومغارة الجليد, وكذلك مدينة ستراسبورغ  وكَلامار في فرنسا, واختتموا رحلتهم بجولة في المدينة القديمة لمِتسنغِن.




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