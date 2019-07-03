كنيسة, المهد, خارج, قائمة, المواقع, التراثية, المهددة,

قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق الحجاج في بيت لحم، من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

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وبيّنت اللجنة أسباب اتخاذها لهذا القرار، والتي تعود لأعمال الترميم والصيانة التي أنجزت في كنيسة المهد، ولا سيّما أعمال ترميم السقف وأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية فيها.وكان الموقع قد أُدرج في قائمة التراث العالمي، وكذلك في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 2012، نظراً إلى تدهور حالة الكنيسة.تجدر الإشارة إلى أنّ قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر تهدف إلى اطلاع المجتمع الدولي على التهديدات المحدقة بالصّفات التي أدت إلى إدراج موقع ما في قائمة التراث العالمي، وكذلك تشجيع اتخاذ الإجراءات التصحيحية.