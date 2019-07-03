شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن

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لقي شابان 20 عاما مصرعهما واصيب اخر باصابات متفاوته جراء تعرضهم لحادث طرق مروع بين...
غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...
قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق...
وصل عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) يوم الخميس، 20.6.19 ، في زيارة وجولة في مركز...
شهدت انحاء مختلفة من البلاد مساء امس احتجاجات عارمة على مقتل الشاب من أصول...
عقد اليوم الاثنين في مكاتب الادارة في مياهكم، جلسة مهنية بين مدير عام مياهكم،...
اصيب شاب 20 عاما بجراح خطيرة واخر بجراح طفيفة جراء تعرضهما لحادث طرق مروع بين...
وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الشكر للحكومة البحرينية على استضافتها للورشة...
اليوم الأربعاء: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً...
نتخب النائب عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل. وقد فاز بيرتس في الانتخابات التمهيدية...