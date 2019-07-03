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طليقة وائل كفوري تستفزه بنشر أول صورة لابنتيهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت طليقة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، ​أنجيلا بشارة​ جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور عن الأولاد والاهل المطلقين.


 واعتبر العديد من الاشخاص ان المكتوب في المنشور عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام عبارة عن رسالة مدونة لظليقها، تروي فيها معاناتها وخوفها ومشاعرها في تربية طفلتها ميشال وميلانا بعد طلاقها من وائل كفوري.


وفي خطوة رآها البعض مستفزة للنجم اللبناني، الذي حرص دائماً على اخفاء ملامح ابنتيه، قامت طليقته بنشر أول صورة لهما على إنستغرام وأظهرت ملامحهما بشكل بسيط، وأرفقت الصورة بعبارة: “حماكما الله”.


من جهة ثانية، يواصل كفوري الاستمتاع بنجاح اغنية “استشبهت فيكي” وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.




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