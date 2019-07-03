طليقة, وائل, كفوري, تستفزه, بنشر, أول, صورة, لابنتيهما,

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بعد ان وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى...
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري قصي خولي برفقة، من...
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ مرض الفنان الراحل عزت أبو عوف اخبارا حول...
أقدم الفنان المصري تامر حسني، على تعليم ابنته تاليتا العزف على البيانو للمرة...
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ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على صحفي طلبها للزواج عبر موقع التواصل...
نشرت الفنانة المصرية أنغام صورا من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصيف 2019 الحالي،...
استطاع الفنان عمرو دياب ان يكون مجددا حديث الصحافة والجمهور بعد ان نشر صورة مع...
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل...