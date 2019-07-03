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غوغل تستعد لتجربة "الإنترنت الطائر" في كينيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية، أن شركة "غوغل" تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد يوفر خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وأوضحت أن الاختبار سيجري بمجرد الحصول على موافقة نهائية في كينيا.



ومن المرتقب أن تجري هذه التجربة، في غضون أسابيع، لأجل معرفة ما إذا كان المشروع الذي يسمى بـ"لوم" سينجح في إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل االرابع لأهالي مناطق نائية.


وسيجري الاختبار التقني، في إطار الشراكة مع شركة الاتصالات المحلية "كينيا تيليكوم"، أما هيئة الطيران في البلد الإفريقي، فقالت إنها ستتخذ قرارها بشأن الموافقة النهائية، خلال يونيو الجاري.


وسيكون على سكان عدد من المناطق النائية، أن يشتروا بطاقات بالثمن العادي للانترنت في السوق، وسيحاولون ربط الاتصال من خلال المناطيد.




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