لأول, مرة.., أطباء, يزيلون, فيروس, الإيدز, من, جينات, حيّة,

تمكن باحثون أميركيون، من إحراز تقدم علمي مهم في التصدي لفيروس نقص المناعة المكتسبة "HIV" الذي يؤدي إلى مرض الإيدز، وهو ما يمنح بارقة أمل لنحو 37 مليون شخص انتقلت إليهم العدوى في العالم.

وبحسب الدراسة التي أجريت في مدرسة "لويس كاتز" للطب التابعة لجامعة نبراسكا، فإن العلماء استطاعوا لأول مرة أن يزيلوا فيروس نقص المناعة المكتسب من الحمض النووي لدى فئران حيّة كانت تحمل الفيروس.وأوردت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر كومينيكايشنز"، أن الباحثين اعتمدوا على دواء خاص إلى جانب تقنية التعديل الوراثي لأجل التحكم في الجينات، وقضوا على الفيروس بشكل كامل، لدى بعض الفئران المصابة.ولا تتيح العلاجات المتاحة في الوقت الحالي، إزالة الفيروس الكامل من الشخص الذي يحمله، وتقتصر الأدوية على منع المضاعفات، وهذا الأمر قد يشهد تغييرا جذريا، في المستقبل، إذا تمكن المشروع الطبي الطموح من المضي قدما.وشملت التجربة فئرانا وجرذانا تحمل خلايا وأنسجة بشرية، وتم التحكم في أجسامها، حتى تقوم بإنتاج ما يعرف بخلايا "T" التي تعرف بحساسيتها تجاه فيروس نقص المناعة المكتسب.