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ميسي يندد بـ"هراء" حكم مباراة البرازيل.. ويطالب بفعل شيء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين أمام البرازيل وفشله في الوصول إلى المباراة النهائية لكوبا أميركا، شن النجم الأرجنتيني وقائد التانغو ليونيل ميسي هجوما لاذعا على حكم المباراة واتهمه بمحاباة أصحاب الأرض.



وفشل نجم برشلونة الإسباني في تقديم لمسات حاسمة مرة أخرى مع "التانغو"، في وقت نجح غابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينيو في تسجيل هدفي البرازيل وتأمين وصول السيلسياو إلى النهائي لمقابلة تشيلي أو بيرو.


وفي تصريحاته بعد المباراة، هاجم ميسي حكام الفيديو والحكم الرئيسي للمباراة رودي رامبرانو، معتبرا أن الأخير حرم سيرجيو أغويرو من ركلة جزاء قبل هدف فيرمينيو في الدقيقة 71.



وقال ميسي: " ليسوا أفضل منا. عرفوا طريق الشباك مبكرا، بينما جاء هدفهم الثاني من كرة سبقها ضربة جزاء لأغويرو لكن لم تحتسب. الحكام قاموا بكثير من الهراء، دون حتى أن يراجعوا تقنية الفيديو، ذلك لا يصدق."


"كل ذلك حدث في المباراة. ومع أول احتكاك  كانوا في صف البرازيل، هذا الهراء أدى إلى تشويشنا خلال المباراة".


وأضاف: "لا أعذار لنا، ولكن نطالب بمراجعة هذه الأمور وتحليلها على أمل أن يقوم اتحاد الكونميبول بشيء حيالها."


واختتم ميسي قائلا: " اعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، قمنا بجهود رائعة ولم يكونوا أقوى منا."


تصوير - afp




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