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عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهدت انحاء مختلفة من البلاد مساء امس احتجاجات عارمة على مقتل الشاب من أصول اثيوبية سالومون تيكا بنيران شرطي.


 وأعلنت الشرطة ان سبعة وأربعين من افرادها أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع المحتجين وانه جرى اعتقال اكثر من ستين منهم. 

وقالت ان الاحتجاجات أصبحت اعمال شغب عنيف منفلتة العقال، بحيث هاجم متظاهرون افرادا من الشرطة والقوا الحجارة وقناني زجاجية واضرموا النار في إطارات للسيارات والحقوا اضرارا مادية بالممتلكات.


وقالت مؤسسة نجمة داود الحمراء ان حوالي خمسين شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم متظاهرون وافراد من الشرطة ومواطنون علقوا في الطرق بسبب الاختناقات المرورية الشديدة التي تسببت فيها الاحتجاجات.



كما تعرض أربعة 4 طواقم طبية للاعتداء، مما أدى الى إصابة مضمد بجروح طفيفة. وافيد ان المتظاهرين منعوا طواقم طبية من تقديم العلاج لمرضى علقوا داخل سياراتهم بسبب هذه الاكتظاظات. ويقدر عدد من علقوا في العشرات من الطرق التي سدت في جميع انحاء البلاد لساعات طويلة بالألوف.


تصوير - afp




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