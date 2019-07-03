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الطبيب عماد بدارنه يفتتح مركزا لعناية الحيوان في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



ظاهر ازدياد والاهتمام بتربية الحيوانات الاليفة في الوسط العربي كان لها تاثير كبير على الطبيب البيطري عماد فرج شاكر بدارنه بافتتاح مركز لرعاية الحيوان وخاصة عيادة علاجية للحيوانات الاليفة الكلاب والقطط والطيور التي تتعرض للاصابات والمرض كما ويشمل المركز طعام واحتياجات الحيوانات الاليفة المختلفة ناهيك عن اهتمامه البالغ بالخيول ايمان منه بانها تذكرنا بالاصالة العربية من خيول السبق وجمالها الانيق والطيور .



الطبيب عماد فرج شاكر بدارنه :الاهتمام الكبير بالحيوانات الاليفة في الوسط العربي  التي تلقى انتشارا كبيرا والتي بحاجة لرعاية وكطبيب لي تجربة طويلة وخبرة عملت جاهدا بافتتاح مركز عناية الحيوان والحمد لله كطبيب بيطري بافتتاح المركز لسد احتياجات المنطقة ويشمل غرفة عمليات لمعالجة الحيوان  كالقط والكلاب والطيور من اصابات او مرض والمركز يشمل طعام وادوية واحتياجات للحيوانات الاليفة وكما للخيول وخاصة العربية لها مكانة في حياتي كوني مولع بها  حيث شاركت في منافسات جمال الخيول والسباقات وحصلت على جوائز كثيرة .لقد قررت ان اعطي احتراما لمربي الحيوانات اليفة بافتتاح مركز لرعية الحيوان بدل معالجتهم بالشارع او السيارة افتتحت المركز في حي الجلمة ويستقبل كل الحالات اهلا وسهلا .

للاستفسار على هاتف رقم :0546587346 




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