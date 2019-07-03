اول, صورة, لزوجة, قصي, خولي!,

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري قصي خولي برفقة، من قالوا، أنها زوجته التونسية التي تحمل الجنسية الأمريكية.

يذكر أن قصي خولي لم ينشر، حتى تاريخ كتابة هذا الخبر، أي صورة لزوجته، ولم يعلن حتى عن زواجه بل اكتفى بإعلان خبر ولادة طفله الأول والذي اطلق عليه اسم “العميد جونيو”.وكان “العميد جونيور”، ابن قصي خولي، قد وُلد في الولايات المتحدة الأميركية وسافر قصي إلى هناك بعد انتهائه من تصوير مشاهده في مسلسل “خمسة ونص” ليكون شاهدًا على ولادة مولوده.