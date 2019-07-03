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تعاون مشترك بين سلطة تصريف مياه الامطار ومياهكم



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عقد اليوم الاثنين في مكاتب الادارة في مياهكم، جلسة مهنية بين مدير عام مياهكم، صلاح نصار، ومدير عام سلطة تصريف مياه الامطار في منطقة الجليل الشرقي (جنوب يردين)، عوفيد يفين وذلك في اطار التعاون المشتركة لتفيذ المشاريع القطرية التي تخدم قرى مياهكم في الشق الشرقي من الجليل، حيث سبق الجلسة جولة ميدانية في منطقة قرية الشبلي ام الغنم، ولقاء رئيس مجلسها، منير شبلي، حيث ينفذ مشروع تصريف مياه الامطار في تلك المنطقة، والذي تشارف فيها المرحلة الاولى من المشروع على الانتهاء، واطلاق المرحلة الثانية، والتي تشمل متنزه عام في منطقة وادي البيرة لخدمة اهالي قرية الشبلي ام الغنم، اضافة الى مشروع ثاني في قرية عين ماهل في عين شيعين.


وتم الاتفاق اثناء الجلسة على استمرار التنسيق بين الاتحاد وسلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، في مشاريع تنموية في تلك المناطق للعناية في العيون التاريخية وتنفيذ مشاريع تخدم سكان المنطقة وتعزز من اقتصادها المحلي والمنظر العام في تلك القرى، عدى عن منافع هذه المشاريع على البيئة في تلك المنطقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للمياه.


وقال مدير عام سلطة تصريف مياه الامطار في الاردن الجنوبي، عوفيد يفين:" نحن نولي اهمية كبيرة لمشاريع تنموية بمشاركة الجهات الفاعلة المختلفة في المنطقة، ومياهكم هي احدى المؤسسات الهامة هنا في الجليل، والتي ننفذ معها مشاريع تنموية وبيئية هامة جدا، تعود بالفائدة على جودة الحياة لسكان قرى الجليل الشرقي، كما نسعى الى تعاون دائم ومثمر مع المجالس المحلية في هذه المنطقة لخدمة المواطنين.


وقال مدير عام مياهكم، صلاح نصار:" نحن بصدد تعاون مستمر مع كافة السلطات التي تعمل في مناطق نفوذ الاتحاد، وذلك بالتعاون الكامل مع المجالس المحلية، فالعمل المشترك يمكنن ان يحقق نتائج كبيرة ويختزل الكثير من المسارات البيروقراطية التي تؤخر من نسق العمل وانفاذ مشاريع حيوية تحسن جودة الحياة في هذه المنطقة."


وشارك في الاجتماع كبار الموظفين في مياهكم، من بينهم مهندس الاتحاد، شادي خوري، مدير قسم الصرف الصحي، سالم سليمان ومدير قسم الحسابات، ادهم نصار




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