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المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية وجدول المواجهات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأصبح الطريق إلى النهائي واضحا بالنسبة لكل الفرق المنافسة عقب انتهاء دور المجموعات.



وتأهلت إلى الدور الثاني منتخبات كل من مصر والجزائر والمغرب وتونس وبنين وأوغندا والسنغال ونيجيريا والكاميرون وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وغينيا ومالي وساحل العاج وغانا ومدغشقر.



جدول مباريات دور الـ16 (بتوقيت موسكو ومكة المكرمة):


- الجمعة 5 يوليو: المغرب × بنين              (19:00)
                  أوغندا × السنغال             (22:00)


- السبت 6 يوليو: نيجيريا × الكاميرون          (19:00)

                  مصر × جنوب إفريقيا        (22:00)


- الأحد 7 يوليو: مدغشقر × الكونغو الديمقراطية (19:00)
                 الجزائر × غينيا               (22:00)



- الاثنين 8 يوليو: مالي × ساحل العاج         (19:00)
                   غانا × تونس               (22:00)


وفي حال تمكنت المنتخبات العربية من مواصلة الطريق نحو النهائي، فسنشاهد 4 منتخبات عربية في المربع الذهبي، حيث ستلتقي عندئذ في الدور قبل النهائي مصر صاحبة الأرض مع الجزائر، والمغرب مع تونس.




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