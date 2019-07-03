تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 11:54:27 قتيلان ومصاب بحادث طرق مروع قرب شقيب السلام |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |  2019-07-03 10:30:23 كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة |  2019-07-03 10:52:26 شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن |  2019-07-03 10:29:40 لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة |  2019-07-03 10:22:22 الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" |  2019-07-03 10:10:14 عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين |  2019-07-03 09:17:17 اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! |  2019-07-03 09:14:57 زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط |  2019-07-03 09:13:41 فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين |  2019-07-03 08:30:11 اصابة خطيرة واخرى طفيفة بحادث طرق مروع قرب عسفيا |  2019-07-03 05:42:27 البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا |  2019-07-03 05:24:59 نتنياهو يشكر الحكومة البحرينية ويهاجم القيادة الفلسطينية |  2019-07-03 05:03:21 أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، البحر الأبيض المتوسط، فجر الأربعاء.



جاء ذلك بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (أفاد).


وقال البيان إن الزلزال وقع بالبحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة "رودوس"؛ فجر اليوم، بلغت قوته 4.3 درجة، وعلى بعد 155 كم من قضاء "مرميس" بولاية موغلا، غربي تركيا.




كلمات متعلقة

زلزال, بقوة, 4.3, درجة, يضرب, البحر, المتوسط,

تابعونــا

روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه 2019-07-03 | 12:15:28

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في...

الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" 2019-07-03 | 10:22:22

حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن...

فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين 2019-07-03 | 09:13:41

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام،...

الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة 2019-07-02 | 21:29:24

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الاسرائيلية الرامية لتغيير هوية...

إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة 2019-07-02 | 17:14:12

ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي...

الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين 2019-07-02 | 16:00:38

رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا...

ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار 2019-07-02 | 11:46:04

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...

وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 2019-07-02 | 09:18:40

توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر...

إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي 2019-07-02 | 09:18:07

أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه...

نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران 2019-07-02 | 00:04:02

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين اصابة فتى كفر مندا تعرض دهس حادث مستشفى رمبام مصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلغابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين شارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع العقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفاصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com