زلزال, بقوة, 4.3, درجة, يضرب, البحر, المتوسط,

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، البحر الأبيض المتوسط، فجر الأربعاء.

جاء ذلك بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (أفاد).وقال البيان إن الزلزال وقع بالبحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة "رودوس"؛ فجر اليوم، بلغت قوته 4.3 درجة، وعلى بعد 155 كم من قضاء "مرميس" بولاية موغلا، غربي تركيا.