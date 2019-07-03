تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 11:54:27 قتيلان ومصاب بحادث طرق مروع قرب شقيب السلام |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |  2019-07-03 10:30:23 كنيسة المهد خارج قائمة المواقع التراثية المهددة |  2019-07-03 10:52:26 شاهدوا - الطاهية الفلسطينية جودي كالا يافوية الأصل تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن |  2019-07-03 10:29:40 لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة |  2019-07-03 10:22:22 الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" |  2019-07-03 10:10:14 عشرات المصابين والمعتقلين خلال احتجاجات الاثيوبيين |  2019-07-03 09:17:17 اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! |  2019-07-03 09:14:57 زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط |  2019-07-03 09:13:41 فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين |  2019-07-03 08:30:11 اصابة خطيرة واخرى طفيفة بحادث طرق مروع قرب عسفيا |  2019-07-03 05:42:27 البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا |  2019-07-03 05:24:59 نتنياهو يشكر الحكومة البحرينية ويهاجم القيادة الفلسطينية |  2019-07-03 05:03:21 أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وسائل إعلام أمريكية إن المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام، تعرضت لإصابة بكدمات عنيفة، إثر اندلاع شجار مع مسؤولين كوريين شماليين.



ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا حول ما وصفته بـ "المشهد الفوضوي" خارج قاعة الاجتماعات التي جمعت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، يوم الأحد 30 يونيو 2019.


وذكرت "سي ان ان" نقلا عن مصدر كان في موقع الحادث، أن غريشام تورطت في الشجار مع مسؤولين كوريين شماليين، في الوقت الذي منع رجال الأمن الكوريين الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة، والتي أسفرت عن إصابتها بكدمات عنيفة.


ونشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا حول ملابسات ذلك الشجار، جاء فيه: "بدأ الشجار، عندما منع رجال الأمن السريين التابعين لكوريا الشمالية الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات".




كلمات متعلقة

فيديو, -, إصابة, المتحدثة, باسم, البيت, الأبيض, "بكدمات", في, شجار, مع, مسؤولين, كوريين, شماليين,

تابعونــا

روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه 2019-07-03 | 12:15:28

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في...

الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" 2019-07-03 | 10:22:22

حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن...

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط 2019-07-03 | 09:14:57

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، البحر الأبيض المتوسط، فجر...

الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة 2019-07-02 | 21:29:24

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الاسرائيلية الرامية لتغيير هوية...

إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة 2019-07-02 | 17:14:12

ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي...

الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين 2019-07-02 | 16:00:38

رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا...

ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار 2019-07-02 | 11:46:04

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...

وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 2019-07-02 | 09:18:40

توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر...

إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي 2019-07-02 | 09:18:07

أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه...

نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران 2019-07-02 | 00:04:02

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتنابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةاطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج امين عمر دراوشة الشاب المرحوم تشييع جثمان الناصرة طعن جنازة الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة حزب عربي سياسي جديد الناصرة الوفاء والاصلاح مؤتمر انطلاق الاعلان رسميا طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةموظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةطفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةاحتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار مصرع فايز بيومي شاب عربي عامل حادث كرني شومرون مصنع شايش حجر شاب شرطة اسعاف تحقيق نشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com