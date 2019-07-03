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اصابة خطيرة واخرى طفيفة بحادث طرق مروع قرب عسفيا



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اصيب شاب 20 عاما بجراح خطيرة واخر بجراح طفيفة جراء تعرضهما لحادث طرق مروع بين سيارتين صباح اليوم الاربعاء على الشارع الموصل بين جامعة حيفا وبلدة عسفيا .


تم نقل المصابين الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجهما .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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