البرازيل, تطيح, بالأرجنتين, وتتأهل, لنهائي, كوبا, أمريكا,

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يأمل نادي برشلونة في حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد،...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني...
نفى والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء...
نشر، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، بعد أن...
يستعد منتخبا الأرجنتين والبرازيل، لخوض مباراة "نارية"، فجر الأربعاء، في إطار...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تحصين نجمه ماركوس راشفورد...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل،...
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، عدم رغبته في عودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تحصين نجم الشياطين الحمر،...
ينوي ريال مدريد الإسباني، استخدام سلاح جديد، من أجل تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من...