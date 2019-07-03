البرازيل, تطيح, بالأرجنتين, وتتأهل, لنهائي, كوبا, أمريكا,

وسجل غابريال جيزوس (19) وروبرتو فيرمينيو (71) الهدفين.وتلتقي البرازيل التي تسعى إلى إحراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر مساء الأربعاء بتوقيت البرازيل.

بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بفوزها على غريمتها التقليدية الأرجنتين بهدفين نظيفين في بيلو هوريزونتي.

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