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نتنياهو يشكر الحكومة البحرينية ويهاجم القيادة الفلسطينية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو  الشكر للحكومة البحرينية على استضافتها للورشة الاقتصادية الاسبوع الماضي.


وقال نتنياهو عبر صفحته على تويتر" "أود التوجه بالشكر للحكومة البحرينية على استضافتها للورشة الاقتصادية التي أقيمت هناك الأسبوع الماضي والتي تهدف لدعم السلام والازدهار. لقد صرح رئيس الخارجية البحريني بأن إسرائيل تشكل جزءا من الشرق الأوسط وقال: أريد أن يعلم الشعب اليهودي ومواطنو إسرائيل أننا نرحب بهم". إنه تغير يجب الترحيب به".


واكد نتيناهو "ان مشاركة العديد من الحكومات العربية في الورشة، رغم المساعي الفلسطينية لتعطيلها يعد محل تشجيع لاسرائيل".


وقال" إن أسوأ خطأ يمكن ارتكابه أثناء إلقاء كلمة ما هو أن تردد نفس الكلام المبتذل ولكنني سأردد الآن كلامًا مبتذلاً – إن الفلسطينيين لا يفوّتون أبدُا الفرصة لتفويت الفرصة. لقد قاموا بذلك تكرارًا ومرارًا. وها هي تعثّر القيادة الفلسطينية مجددًا ازدهار شعبهم لتأخذه رهينة أيديولوجيتها المعادية لإسرائيل".




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