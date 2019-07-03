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أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة



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اليوم الأربعاء: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً اعتيادياً خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلاً ومنعشة في القمم الجبلية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. 



وفي يوم الخميس: يطرأ إرتفاع طفيف للغاية بالكاد سيصل الى درجة مئوية واحدة فقط عن يوم الأربعاء. وتبقى الأجواء الصيفية العادية عموماً هي المسيطرة في كافة المناطق. ويسود جو حار في المناطق السهلية والشفاغورية وحرارة شديدة في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. الرياح غربية الى جنوبية غربية.


ويوم الجمعة تبقى الأجواء صيفية عادية والحرارة تراوح مكانها حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفاً مساءاً وليلاً. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.




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