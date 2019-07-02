فوز, عمير, بيرتس, برئاسة, حزب, العمل,

فاز عمير بيرتس برئاسة حزب العمل ، الليلة بعد فرز الاصوات في انتخابات رئاسة حزب العمل . وحصل بيرتس على 13886 وهزم كل من ستاف شفير وايتسيك شمولي.

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طال بنين مدرباً لمكابي الاخاء الناصرة 2019-07-02 | 21:36:58 تعاقدت ادارة فريق مكابي اخاء الناصرة من الدرجة الممتازة مع المدرب طال بانين ليعود...

وفد جمعية أطباء الأسنان العرب يشارك في تخرج أطباء الأسنان من الأمريكية في جنين 2019-07-02 | 21:30:57 شارك وفد من جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد، بحفل تخريج الفوج الجديد من طلاب...

مظاهرات واغلاق شوارع واصابة رجال شرطة احتجاجا على مقتل المواطن الاثيوبي 2019-07-02 | 21:25:32 تتواصل الاحتجاجات في انحاء مختلفة من البلاد على مقتل المواطن من أصول اثيوبية...

تخليص شخص بعد انقلاب سيارته قرب وادي عربة 2019-07-02 | 17:55:16 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام...

الشيخ صياح الطوري في لقائه مع جبارين: الدعوة الى الوحدة والى تعزيز الدعم للنقب 2019-07-02 | 17:19:10 التقى النائب د. يوسف جبارين اليوم بالشيخ المناضل صياح الطوري في سجن "معسياهو" في...

اختتام احتفالي للسنة الدراسية في قسم الدراسات العليا في كلية سخنين 2019-07-02 | 17:08:43 اختتم قسم الدراسات العليا في كلية سخنين سنة دراسية مثمرة حافلة بالنشاطات...

الحركة الإسلامية: نحترم قرار لجنة الوفاق الوطني ونثمن دورها 2019-07-02 | 15:50:01 أصدرت الحركة الإسلامية بيانًا بعد تسلمها قرار لجنة الوفاق الوطني، بخصوص تشكيل...

استمرار التصويت في الانتخابات لرئاسة حزب العمل 2019-07-02 | 14:40:26 يتواصل في هذه الساعة التصويت في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل، والمرشحون...

نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا 2019-07-02 | 14:40:59 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الاختبار الأكبر هو في المعركة،...