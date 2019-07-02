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فوز عمير بيرتس برئاسة حزب العمل



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فاز عمير بيرتس برئاسة حزب العمل ، الليلة بعد فرز الاصوات في انتخابات رئاسة حزب العمل .

وحصل بيرتس على 13886 وهزم كل من ستاف شفير وايتسيك شمولي.
فوز عمير بيرتس برئاسة حزب العمل




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