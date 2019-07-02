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طال بنين مدرباً لمكابي الاخاء الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعاقدت ادارة فريق مكابي اخاء الناصرة من الدرجة الممتازة مع المدرب طال بانين ليعود لدورة اخرى في الفريق النصراوي بعد ان درب الفريق قبل 5 اعوام .


وجاء هذا القرار بعد انهاء عمل المدرب موطي افينير الذي قاد الفريق الموسم الماضي , يشار الى أن هناك مفاوضات كانت مع المدرب النصراوي ادهم هادية الا أنها لم تنجح وتم التعاقد مع بنين.

يشار الى ان طال بنين يعتبر من المدربين اصحاب الخبرة فقد درب في فرق كثيرة من درجات مختلفة منها هبوعيل حيفا واتحاد ابناء سخنين , وكان لاعبا مخضرما حيث قاد فريق هبوعيل حيفا لسنوات طوال وكان كابتن الفريق.
طال بنين مدرباً لمكابي الاخاء الناصرة




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