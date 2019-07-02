طال, بنين, مدرباً, لمكابي, الاخاء, الناصرة,

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شارك وفد من جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد، بحفل تخريج الفوج الجديد من طلاب...
تتواصل الاحتجاجات في انحاء مختلفة من البلاد على مقتل المواطن من أصول اثيوبية...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام...
التقى النائب د. يوسف جبارين اليوم بالشيخ المناضل صياح الطوري في سجن "معسياهو" في...
اختتم قسم الدراسات العليا في كلية سخنين سنة دراسية مثمرة حافلة بالنشاطات...
أصدرت الحركة الإسلامية بيانًا بعد تسلمها قرار لجنة الوفاق الوطني، بخصوص تشكيل...
يتواصل في هذه الساعة التصويت في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل، والمرشحون...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الاختبار الأكبر هو في المعركة،...
كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى لـموقع "الخليج أونلاين" عن وجود اتصالات سرية بين...
في الرامة أقدم الليلة الماضية مجهولون على إطلاق النار على حفل زفاف مما أسفر عن...