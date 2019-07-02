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وفد جمعية أطباء الأسنان العرب يشارك في تخرج أطباء الأسنان من الأمريكية في جنين



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شارك وفد من جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد، بحفل تخريج الفوج الجديد من طلاب كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

د. فخري حسن، رئيس الجمعية، نائبه د. سمير صليح، د. سامي سويد وعدد من الأطباء شاركوا كوفد الجمعية، فيما شارك أيضًا كل من اللواء اكرم الرجوب محافظ جين، وإدارة الجامعة ممثلة بنائب العميد، د. عميد أبو علي وأعضاء الهيئة التدريسية والقاضي مهند العارضة، ووفد نقابة أطباء الاسنان الفلسطينية ممثلة بنائب رئيس النقابة د.محمد أبو عرار وأعضاء مجلس النقابة، كذلك د.صفوت أبو ريا رئيس بلدية سخنين وعدد من الشخصيات إضافة لأولياء الأمور والخريجين.
د. فخري حسن ألقى كلمة بارك فيها للخريجين، وهنأ الجامعة على مستواها وأثنى عليها وعلى الجامعات الفلسطينية، وتحدث عن أهمية التميّز في حياة كل خريج، وأن القدرات الموجودة كبيرة جدًا وبالإمكان الوصول إلى أعلى المراتب، مؤكدًا على أن جمعية أطباء الأسنان العرب تفتح أبوابها للطلاب وستكون دائمًا اليد التي تساعد الأطباء، في كل شيء.




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