الأزهر:, إسرائيل, تشعل, المنطقة,

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ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي...
رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...
توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر...
أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...
جاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية :"تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...
توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن يؤدي الاحتباس الحراري...
قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...
أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة...