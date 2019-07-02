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مظاهرات واغلاق شوارع احتجاجا على مقتل المواطن الاثيوبي



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



تتواصل الاحتجاجات في انحاء مختلفة من البلاد على مقتل المواطن من أصول اثيوبية سالومون طاقا بنيران شرطي. وتم اغلاق اكثر من عشرين محورا امام حركة السير مما تسبب في حدوث اختناقات مرورية. وشهد مفرق كريات آتا مواجهات عنيفة حيث القى متظاهرون زجاجات وحجارة صوب فراد الشرطة واضرموا النار في إطارات مطاطية. وفي محاور ايالون في تل ابيب تم اغلاق بعض المسالك. وفي حيفا اغلق مفرق متام. وقدم العلاج الميداني لعشرة اشخاص بعد ان أصيبوا بجروح او شعروا بوعكة صحية. وفي المنطقة الجنوبية اغلق مفرق كاستينا مما أدى الى حصول ازمة سير ممتدة لبضعة كيلومترات. وفي اشدود تم سد جميع مداخل ومخارج المدينة وفي اشكلون اغلق مفرق هيخال هسبورت وفي بئر السبع مفرق كنيون هنيغف.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تعمل على توجيه حركة المرور إلى طرق بديلة إثر إغلاق مفترق كريات آتا ، وتلقي القبض على 19 مشتبهاً شاركوا في الاضطرابات.
 في أعقاب الاحتجاجات بالقرب من مفترق كريات آتا، أشعل المحتجون النار في إطارات عند مفترق الطرق، وألقوا داخل النيران سيارة.
 تقوم قوات الشرطة في المنطقة بحسم وتحديد ساحة الاحتجاجات من أجل حماية السلامة العامة، حيث يقوم قسم من المحتجين الملثمين بأعمال عنف وأفراد من الشرطة يقوموا بتوثيق المتظاهرين العنيفين ، بما في ذلك المتظاهرين الذين يغطون وجوههم ، وسيتم تطبيق القانون بشكل مركز في وقت لاحق وفقًا لذلك.
 إلى جانب تطبيق القانون العلني والسري يقوم أفراد شرطة المرور بتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة ، آمنة ومفتوحة أمام حركة المرور.




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