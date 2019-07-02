تخليص, شخص, بعد, انقلاب, سيارته, قرب, وادي, عربة,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:"عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع قرب شارع ٩٠ - مفرق العربة، حيث انقلب سيارة نحو الهاوية. رجال الاطفاء عملوا على تخليص عالق من السيارة واحيل بعدها لتلقي العلاج الطبي بحالة متوسطة (وفقا لمصادر طبية).

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