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تخليص شخص بعد انقلاب سيارته قرب وادي عربة



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:"عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع قرب شارع ٩٠ - مفرق العربة، حيث انقلب سيارة نحو الهاوية. رجال الاطفاء عملوا على تخليص عالق من السيارة واحيل بعدها لتلقي العلاج الطبي بحالة متوسطة (وفقا لمصادر طبية).
تخليص شخص بعد انقلاب سيارته قرب وادي عربة




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