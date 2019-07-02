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زيدان ينتصر على إدارة ريال مدريد في معركة بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في طريقه لتحقيق حلمه بالتعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، منذ اليوم الأول له مع الميرنجي، أنه يريد التعاقد مع بوجبا.
وأشارت إلى أن زيدان يرى أن بوجبا سيكون مفتاح لعب الفريق بالموسم المقبل، بينما تتردد إدارة ريال مدريد في إبرام الصفقة، بسبب الأداء الذي قدمه اللاعب في الموسم الأخير مع اليونايتد.
ودفع تعنت إدارة مانشستر يونايتد في التخلي عن بوجبا، ريال مدريد، للتحول صوب أهداف أخرى في خط الوسط مثل الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام. 
وأوضحت أن زيدان كان حاسمًا وعندما شاهد إدارة ريال مدريد تتجه لإبرام صفقات أخرى ظل يردد دائمًا "أريد بوجبا".
وأفادت الصحيفة بأن إدارة الميرنجي ستحاول إرضاء زيدان بالتعاقد مع بوجبا، ولكن ذلك سيتم وفقًا لإستراتيجية عنوانها "الصبر".
وينوي ريال مدريد عدم التعجل في جلب بوجبا قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، ولكنها قد تحسم الأمر في نهاية الميركاتو كما حدث من قبل عند التعاقد مع الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش.
زيدان ينتصر على إدارة ريال مدريد في معركة بوجبا




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