الشيخ, صياح, الطوري, في, لقائه, مع, جبارين:, الدعوة, الى, الوحدة, والى, تعزيز, الدعم, للنقب,

التقى النائب د. يوسف جبارين اليوم بالشيخ المناضل صياح الطوري في سجن "معسياهو" في الرملة، حيثُ يقضي الشيخ محكوميته هناك والّتي تصل الى عشرة أشهر وذلك بسبب دوره النضاليّ بالدفاع عن قريته العراقيب.

وكان من المفروض أن يتم إطلاق سراح الشيخ صياح قبل عدة اسابيع بعد تقصير مدة السجن، الا أنه رفض تحريره المشروط بتغيير مكان سكنه وابعاده عن العراقيب وآثر البقاء في السجن على الابتعاد قسرًا عن أرضه.وفي حديثه الى النائب جبارين دعا الشيخ صياح الى وحدة الصف الوطنية والى زيادة الدعم الجماهيري والشعبي لقضية العراقيب وللقرى مسلوبة الاعتراف في النقب من خلال التواجد فيها وزيارتها ومتابعة النشاطات الاحتجاجية فيها لكي تستمر فيها شعلة النضال.وأكد جبارين فور خروجه من اللقاء أن الشيخ صياح بالضبط كما نعرفه دائمًا، شامخ القامة ويتمتع بمعنويات عالية، ويتابع تفاصيل الأحداث في مجتمعنا وفي النقب على وجه التحديد، وانه من المتوقع ان يتم الافراج عن الشيخ صياح وان يعانق الحرية بعد ثلاثة اسابيع.ومن الجدير ذكره ان السُلطات الاسرائيلية وجرافات الهدم بهدم قرية العراقيب 145 مرة، كان آخرها الأسبوع الماضي. لكن رغمًا عن ذلك، يرفض اهالي العراقيب التنازل عن حقهم بأن يعيشوا على أرض أبائهم وأجدادهم. ويقود الشيخ صياح صمود الاهالي في قريتهم رغم الأوضاع المعيشية القاسية وحرمانهم من كل مقومات الحياة الطبيعية، ويسطرون تاريخًا بطوليًا بالتصدي لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من ارضهم.