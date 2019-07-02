إسرائيل, تدرس, إمكانية, التنازل, عن, 200, مليون, شيكل, شهريا, للسلطة,

ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي مليون شيكل تدفعها لها السلطة شهريا. وأوضحت ان هذا المبلغ هو عبارة عن ضريبة الوقود (بلو) التي تقوم رام الله بتحويلها لاسرائيل مقابل شراء الوقود. وعلمت إذاعة (كان) ان هذا المقترح كان مدار نقاش خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين وزير المالية موشيه كاحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة.

وبدوره قال مصدر فلسطيني إن الجانبين وافقا مبدئيا على هذا الطرح. وبحسب الإذاعة فانه اذا ما تم الاتفاق على هذا الامر، فانه سيؤدي الى ابطاء وتيرة العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية الناجم عن ازمة الضرائب مع إسرائيل من ستمائة مليون شيكل الى أربعة مليون شيكل شهريا. وجاء من وزارة المالية ان الموضوع قيد البحث ولم يتم الاتفاق بشأنه بعد.