اختتام, احتفالي, للسنة, الدراسية, في, قسم, الدراسات, العليا, في, كلية, سخنين,

اختتم قسم الدراسات العليا في كلية سخنين سنة دراسية مثمرة حافلة بالنشاطات والإنجازات الاكاديمية المتعددة، من ابرزها المصادقة النهائية على برنامج الاستشارة التربوية من قبل مجلس التعليم العالي، والمصادقة الأكاديمية لبرنامج M.Teach, وكذلك مشاركة طلاب القسم في مؤتمرات علمية محلية وعالمية، أخرها مؤتمر معهد "موفيت" العالمي الذي أقيم يومي 24-26/7/2019 حيث عرض هناك نخبة من طلاب ومحاضري القسم جزء كبير من ابحاثهم.

كما وتميزت السنة الاكاديمية بالمشاركة في المشاريع العالمية بالاشتراك مع السوق الأوروبية من خلال برنامج Erasmus+: Asset, Demo, Cure الذي يديرها الدكتور ياسر عواد نائب رئيس الكلية ورئيس قسم الدراسات العليا في كلية سخنين.الدكتور ياسر عوّاد أشاد بكلمته بالنقلة النوعية لقسم اللقب الثاني في السنوات الأخيرة من خلال توجيهات بروفسور محمود خليل- رئيس الكلية, والعمل الدؤوب لرؤساء ومركزي البرامج المختلفة: بروفيسور إسماعيل أبو سعد، بروفيسور هيثم طه، الدكتورة نسرين حاج يحى والدكتور وليد دلاشة وللطاقم الاكاديمي والمحاضرين. شكر خاص للطاقم الإداري: شيرين هيبي ومي غزال.ومن ثم قدم الدكتور ياسر عوّاد في اليوم الاختتامي محاضرة بعنوان "طرق تقييم لنتائج التعلم في بيئة تعليمية محوسبة او باستعمال طرق تعليم بديلة" لطلاب الدراسات العليا وقد عرض من خلال محاضرته كل ما هو جديد في طرق التقييم وطرق التعليم البديلة, والتي طورت من خلال برنامج Asset-Erasmus+, ايمانا منه بأنه على خرّجينا مواكبة كل ما هو جديد في حقل التعليم والتعلّم، كما وأكد الدكتور عوّاد على أهمية التعاون الاكاديمي العالمي ما بين كلية سخنين وجامعات أوروبية عديدة من خلال مشاريع السوق الأوروبي، EU-Erasmus+.البروفيسور هيثم طه رئيس برنامج اللقب الثاني في العسر التعلّمي، اختتم السنة الدراسية مع طلاب الدراسات العليا متمنيا لهم التقدم الدائم في المجال العملي والاكاديمي مؤكدا ان ما حصلوا عليه اثناء تعليمهم للقب الثاني في كلية سخنين له تأثير هام في صقل شخصيته أكاديميا ومهنيا واجتماعيا، اما فيما يخص برنامج العسر التعلمي، لا شك بأننا أهلنا فوجا جديدا من المختصين للتشخيص والعلاج في العسر التعلمي ذويي رؤيا علمية ومهنية عالية جدا.الدكتور نسرين حاج يحي، اختتمت السنة الدراسية بعبارة "أنت مستشارة، إذا أنت مميزة"، وأكدت في كلمتها ان عمل المستشارة انما هو عمل مقدس وله رسالة سامية ومن خلاله تساهم في بناء الانسان سواء طالبا او مديرا او عائلة وبذلك فهي تعكس بعطائها على مجتمع بأكمله وبقدرتها ان ترقى معه نحو المعالي. واوصت الطالبات بان يحافظن على هذه الأمانة ويكنّ قدر المسؤولية فدورهن حساس ودقيق وله بالغ الأهمية والاثر والحاجة خاصة في مجتمعنا. كما تمنت لهنّ النجاح والمزيد من التطور وان يحسنّ نقل الكم الهائل من المعلومات والمهارات والمعرفة التي انتهلوها من المساقات المختلفة ضمن برنامج الاستشارة التربوية في كلية سخنين الى الحقل التربوي.كما وقدّم الدكتور إيهاب زبيدات والدكتورة سهراب مصري محاضرة بموضوع "التنمّر بين جدران المدارس وشبكات التواصل الاجتماعي، معطيات بحثية وعملية" بحضور طالبات الاستشارة التربوية للقب الثاني حيث تطرق الدكتور إيهاب زبيدات الى شرح هذه الظاهرة والى وسائل الاتصال المختلفة التي يمكن استخدامها لنقل هذه الظاهرة ومن ثم زوّد الحضور بمعطيات حول نسبة هذه الظاهرة والى توزيعها بحسب الاعمار والاجناس. ومن ثم تم عرض خطورة ظاهرة المقاطعة والادمان على الفيسبوك واستعمالات شبكة الانترنت المختلفة والمخالفات التي تقترف اثناء الاستعمال والعقوبات التي يفرضها القانون نتيجة لهذا الاستعمال السيء كانتحال الشخصيات والمخالفات الجنسية وبث الاشاعات والاقاويل واستغلال التفاصيل الخاصة وتغيير الصور بطريقة مؤذية واستعمال الكلمات الفظة والمهينة وتطبيق أنواع العنف عن طريق هذه الشبكات. بدورها قامت الدكتورة سهراب بعرض قائمة المخاطر الشائعة في شبكة الانترنت وشرحت قانون حماية الخصوصيات وأدلت بمعطيات حول العقوبات وقد تطرقت الى وظيفة المدرسة والمستشارة التربوية في معالجة هذه الظاهرة عن طريق تطبيق برنامج جهازي لدعم جو تربوي مثالي باشراك المعلمين والأهالي والطلاب الذي يشمل العلاج الشعوري الجماعي للطلاب، توجيه الطاقم التربوي، مساعدة الهيئة بتشخيص احتياجات الطلاب، التدخل المعتمد على قوانين التربية والتعليم وبناء مسارات جهازية لدعم الطلاب.الدكتور وليد دلاشة، رئيس برنامج M.Teach، قال في كلمته: يعتبر برنامج اللقب الثاني في التدريس في كلية سخنين لتأهيل المعلمين برنامجا رائدا ومميزا خاصة وانه يدمج بين المعرفة النوعية المتقدمة والمهارات المهنية التي يتطلبها الحقل. خلال السنة الدراسية الحالية تمحور العمل في البرنامج على دمج ومشاركة طلاب القسم في ورشات عمل ومحاضرات على يد محاضرين وخبراء ضمن برنامجين دوليين ممولين من الاتحاد الاوروبي. كما ويركز البرنامج على تزويد الطلاب بالمهارات النوعية المطلوبة للمعلمين في عصر سريع التغييرات والتجديدات كتنمية المهارات الادارية والقيادية، تعزيز التفكير الابداعي الناقد وتطوير مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات.البروفيسور محمود خليل، رئيس الكلية أشاد بالجهود المبذولة في قسم اللقب الثاني المتمثلة بالبرامج التعليمية والقائمين عليها بهدف الارتقاء بالمعلمين والمجتمع عموما الى مستوى ثقافي وعلمي متميز. أشار البروفيسور خليل الى أن بصمة اللقب الثاني لكلية سخنين باتت واضحة في حضورها وانجازاتها على المسار الاكاديمي في البلاد.اما السيد نزيه بدارنة ـ مدير عام الكلية، قد ابدى في كلمته استعداده التام لدعم كل المشاريع والأبحاث العلمية المنبثقة عن قسم اللقب الثاني والتي من شأنها ان تعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع.