ميريام, فارس, تنعي, عزت, أبو, عوف.., والمصريون, ”خليكي, بحالك, “,

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة للفنان المصري الراحل عزت أبو عوف الذي توفي فجر أمس الإثنين .

ونعت ميريام فارس الفنان الراحل مؤكدة إنها تعرفت على شخصيته المرحة والمحبة للحياة وإنه صاحب أخلاق ومهنية عالية .وكتبت ميريام تعليقا على الصورة قائلة : ” يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية .. خسرناك وربحنا إرثك للأبد .. الله يرحمك ” .ليأتي عدد من التعليقات فور نشرها للصورة التي هاجمت ميريام فارس من بعض متابعيها المصريين على إثر تصريحاتها التي أدلت بها عن مصر في أحد المؤتمرات الصحفية بالمغرب والتي اعتبرها المصريون إهانة لمصر .وجاءت التعليقات مثل : ” الله يرحمه بس إنتي لسه تقيلة على مصر ” و ” الله يرحمه بس ياريت تخليكي في حالك ” و ” الله يرحمه بس ملكيش دعوة بالمصريين ومتفتخريش بيهم ” .