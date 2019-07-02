علماء, يحذرون, من, خطر, يسكن, في, أوراق, الخس!,

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حذرت دراسة من أن التهابات المسالك البولية (UTIs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطة...
إذا كنت ممن يزعجهم المذاق الحار حين يتناولون الطعام، فإن بعض المشروبات من شأنها...
على الرغم من أن لفصل الصيف مميزات تجعل منه فصلاً مناسباً للقيام بنشاطات ترفيهية...
كشفت دراسة جديدة أن المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك، ليست...
اعتاد الأطباء أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في...
يمكنك التخلّص من عدة كيلوغرامات من الوزن الزائد عن طريق التحوّل من استخدام زيوت...
هل تعلم أن فنجان القهوة الصباحي الذي يمنحك النشاط قد يساعد على تخفيف...
يعد الملح الصخري من أنقى أنواع الملح الذي يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية،...
اعتاد الأطباء أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في...
تتضمن أعراض مرض ضغط الدم المرتفع الصداع ومشكلات في الرؤية، وبالطبع هناك العديد من...