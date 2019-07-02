والد, نيمار, يكسر, صمته, ويتحدث, عن, أنباء, توقيع, ابنه, لبرشلونة,

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نشر، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، بعد أن...
يستعد منتخبا الأرجنتين والبرازيل، لخوض مباراة "نارية"، فجر الأربعاء، في إطار...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تحصين نجمه ماركوس راشفورد...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل،...
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، عدم رغبته في عودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تحصين نجم الشياطين الحمر،...
ينوي ريال مدريد الإسباني، استخدام سلاح جديد، من أجل تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من...
ظهر الويلزي أرون رامزي، لاعب وسط آرسنال، بقميص يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إليه...
اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، بعدم رغبته في عودة النجم...
بدأ المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز، في جني ثمار تألقه مع منتخب بلاده...