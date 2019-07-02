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الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا تيرستال، أن حل الدولتين هو أفضل حل متفق عليه من قبل غالبية الزعماء وأنه لا بديل عنه.



وفي معرض كلامها أمام الحضور في مؤتمر "هرتسليا" قالت تيرستال إن كثيرين يعتقدون أن هذا الحل غير ممكن، متسائلة "اذًا ما هو الحل بنظركم؟"


وقالت إن أي حل في الشرق الأوسط لا يتضمن مبدأ حل الدولتين سيكون غير ديمقراطي ويزيد من عدم الاستقرار.


وفي سياق أخر أعلن البيت الأبيض انه نشر الشق الاقتصادي من خطة السلام صفقة القرن واسمه بالعربية "سلام للازدهار".


وأضاف في بيان صدر عنه قبل ظهر اليوم انه في وقت قاطعت فيه القيادة الفلسطينية مؤتمر المنامة وحاولت دون نجاح افشاله – يحق للفلسطينيين ان يدرسوا الخطة بأنفسهم قبل ان يقولوا كلمة الفصل فيها.




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