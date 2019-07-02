الحركة, الإسلامية:, نحترم, قرار, لجنة, الوفاق, الوطني, ونثمن, دورها,

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التقى النائب د. يوسف جبارين اليوم بالشيخ المناضل صياح الطوري في سجن "معسياهو" في...
اختتم قسم الدراسات العليا في كلية سخنين سنة دراسية مثمرة حافلة بالنشاطات...
يتواصل في هذه الساعة التصويت في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل، والمرشحون...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الاختبار الأكبر هو في المعركة،...
كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى لـموقع "الخليج أونلاين" عن وجود اتصالات سرية بين...
في الرامة أقدم الليلة الماضية مجهولون على إطلاق النار على حفل زفاف مما أسفر عن...
بعد انتظار دام 9 سنوات ، رزق المواطن محمد محفوظ ابو محفوظ وزوجته رنا من سكان مدينة...
كتب الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات , محذرا من ظاهرة...
فازت الناشطة الفلسطينية ربا هلال في انتخابات رئاسة اللجنة الدولية لحركة...
توفي طفل يبلغ من العمر سنتين غرقاً في مسبح داخل منزل عمه في بلدة عتيل شمال...