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استمرار التصويت في الانتخابات لرئاسة حزب العمل



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يتواصل في هذه الساعة التصويت في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل، والمرشحون هم النواب عمير بيرتس وايتسيك شمولي وستاف شافير والمواطن دافيد لاندسمان. 



وبلغت نسبة الاقتراع حتى ساعة اعداد الخبر  7%.


 وستغلق مراكز الاقتراع الساعة التاسعة ليلا.




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