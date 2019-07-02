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حقيقة وصية عزت أبو عوف حول حرق أفلامه بعد وفاته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ مرض الفنان الراحل عزت أبو عوف اخبارا حول وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته في تصريحات له خلال تكريمه في مهرجان ” نجم العرب ” وتم إعادة تداولها اليوم أيضا بعد إعلان خبر وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وكان قد نفى الفنان الراحل عزت أبو عوف هذه الشائعة عبر فيديو قامت بنشره زوجته ” أميرة ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بعد مرور تلك الأزمة بأيام ليوضح إنه تم تحريف واجتزاء تصريحاته في المهرجان .

 وظهر عليه الحزن الشديد بسبب من قاموا بتحريف تصريحاته معربا عن دهشته وعدم فهمه عن سبب قيامهم بمثل هذا الأمر الذي يسبب له ولمن حوله الأذى ووصف ما قالوه بإنه : ” نكتة بايخة وسمجة ” .


وقال أبو عوف أن ما أراد قوله هو ضرورة أن يتم تكريم الفنان قبل مماته وإنه قال في فكاهة : ” كرموني وأنا عايش ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد ما أموت مش مشكلة ” . . ليتم تحريف وتبديل كلامه .


وأضاف قائلا : ” أحلى حاجة في الدنيا إن الفنان يتكرم وهو عايش ” .


وتابع إنه لا يمكن أن يطالب بحرق أفلامه فهي تعبر عن الفن الذي عشقه وعاش من أجله وكان وسيبقى المعنى الحقيقي لحياته .




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