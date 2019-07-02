حقيقة, وصية, عزت, أبو, عوف, حول, حرق, أفلامه, بعد, وفاته,

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أقدم الفنان المصري تامر حسني، على تعليم ابنته تاليتا العزف على البيانو للمرة...
استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر تطبيق "سناب شات" منزلها الفخم من الداخل...
ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على صحفي طلبها للزواج عبر موقع التواصل...
نشرت الفنانة المصرية أنغام صورا من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصيف 2019 الحالي،...
استطاع الفنان عمرو دياب ان يكون مجددا حديث الصحافة والجمهور بعد ان نشر صورة مع...
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل...
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نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل...
أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة الجدل بمنشور عن أولاد...
بعد صراع مع المرض توفي الممثل المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز الـ70 عاماً داخل...