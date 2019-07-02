تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-02 14:40:26 استمرار التصويت في الانتخابات لرئاسة حزب العمل |  2019-07-02 14:40:59 نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا |  2019-07-02 11:46:04 ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار |  2019-07-02 11:02:43 إسرائيل تتقدم بطلب لإقامة مطار عسكري في السعودية |  2019-07-02 10:24:07 فيديو وصور - إطلاق نار على حفل زفاف في الرامة |  2019-07-02 10:20:46 بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى |  2019-07-02 09:37:37 الشرطة الفلسطينية في تحذير لكل شابة وشاب - لا تسلموا صوركم ولا تثقوا بالعالم الافتراضي المسمى فيس بوك |  2019-07-02 09:18:40 وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 |  2019-07-02 09:18:07 إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي |  2019-07-02 09:16:16 الفلسطينية ربا هلال من بيت ساحور - بيت لحم تفوز برئاسة اللجنة الدولية لحركة الفالكون العالمية IFM |  2019-07-02 09:15:19 وفاة طفل غرقاً في مسبح داخل منزل عمه شمال طولكرم |  2019-07-02 09:13:30 عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها |  2019-07-02 06:58:04 نتنياهو : اسرائيل لن تسمح لايران امتلاك اسلحة نووية |  2019-07-01 23:40:52 كلية البشائر سخنين تحتفل بتخريج الفوج ال 12 من طلابها |  2019-07-02 00:04:02 نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صلاح ينتقل إلى حمام السباحة بعد مباراة مصر الأخيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، بعد أن قاد "الفراعنة" للتأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له في حمام السباحة يستجم بعد قيادة الفراعنة لدور الـ 16 بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة، بالفوز في المباريات الثلاث في المجموعة، على زيمبابوي بهدف، والكونغو بهدفين، وأوغندا بهدفين.



وسيواجه المنتخب المصري في الدور القادم ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.     


وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ هذه البطولة.




كلمات متعلقة

صلاح, ينتقل, إلى, حمام, السباحة, بعد, مباراة, مصر, الأخيرة,

تابعونــا

العالم يترقب السوبر كلاسيكو.. ومدرب البرازيل يستذكر "السبعة" العالم يترقب السوبر كلاسيكو.. ومدرب البرازيل يستذكر "السبعة" 2019-07-02 | 12:55:38

يستعد منتخبا الأرجنتين والبرازيل، لخوض مباراة "نارية"، فجر الأربعاء، في إطار...

فريق "الشياطين الحمر" يحصن نجمه بعقد جديد فريق "الشياطين الحمر" يحصن نجمه بعقد جديد 2019-07-02 | 11:30:36

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تحصين نجمه ماركوس راشفورد...

عقدة عمرها 26 عاما تطارد الأرجنتين أمام البرازيل عقدة عمرها 26 عاما تطارد الأرجنتين أمام البرازيل 2019-07-02 | 09:21:46

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل،...

رئيس الليجا يرفض عودة نيمار لبرشلونة رئيس الليجا يرفض عودة نيمار لبرشلونة 2019-07-01 | 20:50:23

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، عدم رغبته في عودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس...

مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد 2019-07-01 | 17:40:29

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تحصين نجم الشياطين الحمر،...

حيلة جديدة من ريال مدريد لخطف نجم ليفربول حيلة جديدة من ريال مدريد لخطف نجم ليفربول 2019-07-01 | 16:00:51

ينوي ريال مدريد الإسباني، استخدام سلاح جديد، من أجل تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من...

صورة: رامزي يظهر بقميص يوفنتوس صورة: رامزي يظهر بقميص يوفنتوس 2019-07-01 | 15:15:21

ظهر الويلزي أرون رامزي، لاعب وسط آرسنال، بقميص يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إليه...

حتى رئيس الليغا يرفض عودة نيمار إلى برشلونة حتى رئيس الليغا يرفض عودة نيمار إلى برشلونة 2019-07-01 | 12:30:09

اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، بعدم رغبته في عودة النجم...

برشلونة يخصص مبلغا ضخما لضم مهاجم أرجنتيني برشلونة يخصص مبلغا ضخما لضم مهاجم أرجنتيني 2019-07-01 | 11:30:25

بدأ المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز، في جني ثمار تألقه مع منتخب بلاده...

فينيسيوس: لم أفكر في سد فراغ رونالدو فينيسيوس: لم أفكر في سد فراغ رونالدو 2019-07-01 | 09:43:55

قال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم الأحد، إنه سعيد بتطوره خلال موسمه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيت جن شارع الرامة بين حادث انقلاب طرق شاحنة مستشفى شرطة اسعاف الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربنداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء الطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما اختفاء اثار الشاب هيثم طيارة جسر الزرقاء اعمال تمشيط عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر مصرع شاب انقلاب سيارة شارع 6 اتجاه الجنوب حادث طرق مروع مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com