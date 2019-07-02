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تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح!



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أقدم الفنان المصري تامر حسني، على تعليم ابنته تاليتا العزف على البيانو للمرة الأولى، وفقًا لفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت بعض الصفحات على إنستغرام مقطع فيديو للنجم تامر حسني مع ابنته تاليا خلال قيامه بتعليمها العزف على آلة البيانو.وأمسك الفنان المصري بيد ابنته وظل يمرر أصابعها على آلة البيانو لتصدر نغمات جميلة وأصوات متناسقة، وفقًا لما ظهر في الفيديو، محاولًا تعليمها العزف بطريقة صحيحة مكررًا المحاولة لها حتى تتقنها.



كما بين الفيديو المتداول الملامح الكاملة والواضحة لابنة الفنان تامر حسني، رغم شعرها الكثيف الذي يخفي ملامحها، لتظهر واضحة للمرة الأولى بفضل اختلاف زاوية التصوير التي أبرزت ملامحها بشكل دقيق.

 وكان تامر حسني شارك متابعي حسابه على إنستغرام، كواليس تصويره مشهدًا جمعه بالفنان ماجد المصري، اضطرا فيه للقفز من الدور الرابع بأحد المولات، ضمن أحداث فيلم “البدلة”.


ويظهر تامر وماجد وهما يستعدان للقفز بعد تجهيزات الأمان اللازمة، وكيف استقبل الجمهور الذي تواجد أثناء التصوير المشهد بالتصفيق. و”البدلة” سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد جمال العدل، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري.




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